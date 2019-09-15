Быстров: Бакаев — единственное светлое пятно в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал слова защитника красно-белых Георгия Джикии после поражения в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

«Бакаев — единственное светлое пятно в этой команде. Он может взять игру на себя, обострить. Другим значит нужно помогать. Почему тогда Джикия не сказал про Ларссона, Тиля, Крала, Понсе? Его спросили не плохой или хороший Бакаев, он сам продолжил эту тему. Сам это вынес на обсуждение. «Спартак» не Тула»… Зачем переходить на личности? Хороший опытный игрок, наоборот, должен помочь молодому игроку. Сейчас не лучший момент. Видно, что нет там коллектива», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» (13) — восьмое.