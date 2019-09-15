Вальверде: если Фати продолжит трудиться, то принесёт «Барселоне» немало пользы

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (5:2).



«Главное впечатление по итогам игры — это настойчивость, с которой «Барселона» давила и пыталась забить. В некоторых моментах мы могли пропустить из-за того, что оставляли много пространства. У «Валенсии» в атаке очень быстрые игроки. Мы давили и провели хороший второй тайм.

Нам должно быть всё равно, на каком поле мы играем. Команда должна переезжать с места на места и стараться делать одно и то же — побеждать.

Быть игроком «Барселоны» непросто. Фати постоянно сконцентрирован и хорошо себя проявил в игре с «Валенсией». Не совсем нормально забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться ещё раз. Если он продолжит так трудиться, то принесёт «Барселоне» ещё немало пользы», — приводит слова Вальверде Marca.