Божович: взял бы в «Крылья Советов» и Кокорина, и Мамаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что готов принять в команду форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Самый талантливый игрок, которого мне доводилось тренировать? Думаю, Александр Кокорин, с которым мы пересекались в «Динамо». А ещё — Фёдор Смолов. Вот они, пожалуй, лучшие.

Рад ли тому, что Кокорин выходит на свободу? Конечно! Надеюсь, он ещё сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.

Будь у меня возможность взять его в «Крылья», взял бы? Я бы взял и Кокорина, и Мамаева», — приводит слова Божовича Sportbox.

Напомним, в начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.