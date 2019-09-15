Форсберг: непросто играть с «Баварией», пропустив уже на третьей минуте

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (1:1).
«Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на третьей минуте. В первые 45 минут бы играли недостаточно хорошо, мало владели мячом и поэтому нам приходилось много бегать. Во втором тайме мы сильнее оказывали давление, лучше контролировали мяч, были смелее. Так мы смогли создать свои моменты», — приводит слова Форсберга пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
«Лейпциг», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (8) занимает третье место.
В 5-м туре Бундеслиги «Лейпциг» в Бремене встретится с «Вердером», а «Бавария» в Мюнхене примет «Кёльн». Оба матча состоятся 21 сентября.
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