Форсберг: непросто играть с «Баварией», пропустив уже на третьей минуте

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (1:1).

«Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на третьей минуте. В первые 45 минут бы играли недостаточно хорошо, мало владели мячом и поэтому нам приходилось много бегать. Во втором тайме мы сильнее оказывали давление, лучше контролировали мяч, были смелее. Так мы смогли создать свои моменты», — приводит слова Форсберга пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.

«Лейпциг», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Бавария» (8) занимает третье место.

В 5-м туре Бундеслиги «Лейпциг» в Бремене встретится с «Вердером», а «Бавария» в Мюнхене примет «Кёльн». Оба матча состоятся 21 сентября.