Морено: Федерация работает над тем, чтобы Фати выступал за сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что Федерация футбола Испании намерена привлечь в национальную команду форварда «Барселоны» Ансумане Фати.

«Федерация работает над тем, чтобы Ансумане мог выступать за сборную Испании. Федерация всегда работает над тем, чтобы в национальной команде были лучшие игроки. Нужно оставаться спокойными. Надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — приводит слова Морено Marca.

Фати является вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. На момент дебюта в сезоне-1941/42 ему было 16 лет и 278 дней.

Также Фати стал первым футболистом, родившемся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.

«Барселона», набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».

