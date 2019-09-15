Морено: Федерация работает над тем, чтобы Фати выступал за сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что Федерация футбола Испании намерена привлечь в национальную команду форварда «Барселоны» Ансумане Фати.
«Федерация работает над тем, чтобы Ансумане мог выступать за сборную Испании. Федерация всегда работает над тем, чтобы в национальной команде были лучшие игроки. Нужно оставаться спокойными. Надеюсь, что Фати будет в нашей команде», — приводит слова Морено Marca.
Фати является вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. На момент дебюта в сезоне-1941/42 ему было 16 лет и 278 дней.
Также Фати стал первым футболистом, родившемся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.
«Барселона», набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».
- 15 сентября 2019
-
06:01
-
05:54
-
05:25
-
04:58
-
04:55
-
04:28
-
04:00
-
03:54
-
03:37
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:00
-
01:47
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:18
-
00:08
- 14 сентября 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:44
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:38
-
22:37
-
22:28
-
22:21