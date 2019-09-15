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Дубль Тальяфико и голевая передача Промеса — в обзоре матча «Аякс» — «Херенвен»

Дубль Тальяфико и голевая передача Промеса — в обзоре матча «Аякс» — «Херенвен»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Херенвен» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Душан Тадич, которому ассистировал Клас-Ян Хунтелар. В середине тайма равновесие восстановил Йенс Одгор с передачи Митчелла ван Бергена. Перед свистком на перерыв «Аякс» вперёд вывел Николас Тальяфико. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Квинси Промес. В начале второго тайма третий гол в ворот гостей забил Перр Схюрс с паса Тадича. Окончательный счёт установил Тальяфико, оформив дубль.

«Аякс», набрав 13 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии.

Также завершился ещё один матч 6-го тура. «АЗ Алкмар» на своём поле разгромил «Спарту» со счётом 5:1.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».

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