Каррагер: «Сити» — сильнейшая команда Европы, «Ливерпуль» не был лучшим в 2005-м

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил на своей странице в социальной сети «Твиттер», что «Манчестер Сити» является сильнейшей командой Европы, и добавил, что «мерсисайдцы» не были лучшими в 2005 году, когда обыграли «Милан» в финале Лиги чемпионов.



«Думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда Европы, а «Ливерпуль» немного отстает от «горожан». Победа в Лиге чемпионов не означает, что вы лучшие в Европе, так как это всё-таки кубковый турнир. «Ливерпуль» абсолютно точно не был лучшим в 2005 году», – написал Каррагер в своём "твиттере".

Напомним, что в матче пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сенсационно проиграл новичку АПЛ «Норвич Сити» в гостях на стадионе «Кэрроу Роуд» со счётом 3:2.

