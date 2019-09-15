Конте: уровень чемпионата Италии вырос, ни одна победа не даётся легко

Наставник «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями после минимальной победы «нерадзурри» над «Удинезе» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Италии.



«Похвалил парней, поскольку это был очень сложный матч, и три очка крайне важны. Мы их заслужили, но стоит отметить и то, что «Удинезе» боролся до конца. Мы должны были лучше реализовывать моменты и снять все вопросы заранее, но вместо этого мы всегда были в пределах досягаемости.



В газетах написано много чепухи, но правда заключается в том, что ничто не даётся легко, каждый матч – это битва. В Серии А уровень конкуренции явно вырос.



Я предупреждал игроков, что «Удинезе» будут играть от обороны и что нам следует быть осторожными при контратаках. Нам приходилось начинать атаки с защитников, и мы справились с командой, которая доставит неприятности многим оппонентам в этом сезоне.



Впереди долгий путь и много работы, так что мы не теряем бдительность. Мы хотим быть жёсткими. Де Врей в качестве центрального защитника играет надёжнее остальных, поскольку хорошо умеет читать игру. Годин привносит опыт и стабильность справа, и он показал, что у него отличный первый пас. У Санчеса хорошо развиты инстинкты, а нам нужно движение в атаке. Нам предстоит немало работы, но я рад, что у нас есть разные варианты», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

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