Бекхэм попросил Поччетино взять его в «Тоттенхэм», чтобы сыграть на новой арене

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил его взять в «Тоттенхэм», чтобы он сыграл на новом стадионе «шпор».



«Насколько важно превратить наш новый стадион в крепость, которым был для нас «Уайт Харт Лейн»? Это лишь начало. Пока мы провели здесь не так много игр. Этот стадион ещё ощущается новым для каждого из нас. Но арена прекрасная.



Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Так он сказал, что хотел бы сейчас играть в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что этот стадион невероятен.



Для нас важно превратить этот стадион в свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет сложно обыгрывать нас здесь», — сказал Почеттино на пресс-конференции после крупной домашней победы над «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

Напомним, что Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.