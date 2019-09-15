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Бекхэм попросил Поччетино взять его в «Тоттенхэм», чтобы сыграть на новой арене

Бекхэм попросил Поччетино взять его в «Тоттенхэм», чтобы сыграть на новой арене
Футбол / Англия 0

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил его взять в «Тоттенхэм», чтобы он сыграл на новом стадионе «шпор».

«Насколько важно превратить наш новый стадион в крепость, которым был для нас «Уайт Харт Лейн»? Это лишь начало. Пока мы провели здесь не так много игр. Этот стадион ещё ощущается новым для каждого из нас. Но арена прекрасная.

Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Так он сказал, что хотел бы сейчас играть в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что этот стадион невероятен.

Для нас важно превратить этот стадион в свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придет, а соперникам будет сложно обыгрывать нас здесь», — сказал Почеттино на пресс-конференции после крупной домашней победы над «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

Напомним, что Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.

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