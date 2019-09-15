Быстров: Кононов не руководит игроками «Спартака». Сколько можно это терпеть?
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился эмоциями после поражения красно-белых от «Урала» со счётом 1:2 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение о работе тренера москвичей Олега Кононова.
«После каждого проигрыша «Спартака» начинается разговор про увольнение Кононова. Конечно, эта игра может повлиять на развитие его карьеры. Сколько можно терпеть и смотреть? Видно, что тренер не руководит своими игроками. Кто в лес, кто по дрова.
Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
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