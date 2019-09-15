Лэмпард: мало кому удаётся забить 5 мячей «Вулверхэмптону» на их поле

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после крупной победы над «Вулверхэмптоном» (5:2) в выездном матче 5-го тура английской Премьер-лиги.
«Это крайне непростой соперник. «Вулверхэмптон» долгое время не знал поражений на своём поле. Кроме того, они демонстрируют отличные результаты в матчах против команд из топ-6, поскольку умеют надёжно обороняться и эффективно используют контратаки.
Мы изменили тактическую расстановку, и игроки сразу же адаптировались к нововведениям. Я рад, что нам удалось забить на этом стадионе пять мячей, ведь это мало кому удается. Мы учитывали особенности соперника, который очень силен в игре в схожем построении. Кроме того, мы пропускаем слишком много, и поэтому с восстановлением Рюдигера можем использовать трех центральных защитников, что позволяет сыграть надежнее в обороне.
Также я хотел, чтобы мы действовали гибче в атаке. Сегодня наша схема позволила Мэйсону и Виллиану регулярно занимать выгодные позиции под нападающим. Мы создавали «волкам» именно те проблемы, которые хотели создать. Я рад видеть, что наша проделанная работа принесла желаемый результат», – приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
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