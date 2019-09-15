Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от дебютанта английской Премьер-лиги «Норвич Сити» со счётом 2:3 в матче 5-го тура чемпионата.
«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.
Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.
- 15 сентября 2019
-
08:54
-
08:05
-
07:40
-
06:54
-
06:43
-
06:30
-
06:01
-
05:54
-
05:25
-
04:58
-
04:55
-
04:28
-
04:00
-
03:54
-
03:37
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:00
-
01:47
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:18
-
00:08
- 14 сентября 2019
-
23:52
-
23:52
-
23:44
-
23:38
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:00