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Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ

Гвардиола иронично поздравил «Ливерпуль» с чемпионством после 5-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от дебютанта английской Премьер-лиги «Норвич Сити» со счётом 2:3 в матче 5-го тура чемпионата.

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.

Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.

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