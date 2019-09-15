«Торпедо» установило рекорд ФНЛ, одержав восемь побед подряд
Вчера, 14 сентября, московское «Торпедо» на своём поле со счётом 2:1 обыграло «Краснодар-2» в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги.
Для столичной команды эта победа стала восьмой подряд. «Автозаводцы» установили рекорд турнира.
Ранее «Торпедо» обыграло «Химки» (1:0), «Ротор» (2:0), «Енисей» (2:0), «Текстильщик» (3:1), «Авангард» (3:1), «Луч» (1:0) и «Армавир» (2:1).
«Автозаводцы», набрав 34 очка, возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. Второе место занимают «Химки» (30), третье — «Ротор» (25).
В минувшем сезоне «Торпедо» выступало в Профессиональной футбольной лиге. Московская команда стала победителем группы «Центр», набрав 65 очков в 26 встречах.
Календарь матчей ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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- 15 сентября 2019
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