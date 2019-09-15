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Нойер: «Бавария» доминировала на поле до гола «Лейпцига»

Нойер: «Бавария» доминировала на поле до гола «Лейпцига»
Футбол / Германия 0

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат выездного матча 4-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:1).

«В первом тайме мы должны были забивать больше, по сути решать исход матча. 1:1 немного отбросил нас назад, до гола „Лейпцига“ мы доминировали на поле. Во втором тайме мы уже играли не так, нам не доставало естественности, мы уже не так уверенно контролировали мяч. Мы должны взять на будущее всё самое хорошее из этой игры и проанализировать недочёты», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

«Бавария», набрав восемь очков, поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «РБ Лейпциг» (10) — на 1-м месте в таблице.

В 5-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Вердером». «Баварии» предстоит домашняя игра с «Кёльном». Оба матча состоятся 21 сентября.

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