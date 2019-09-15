Шевченко: не согласен, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой
Бывший футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, поделился мнением о своём переходе из «Милана» в лондонский «Челси» в 2006 году.
«Согласен ли я с мнением, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой? Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Всё как должно было происходить, так и произошло», — приводят слова Шевченко «Вести.ua».
Андрей начал карьеру профессионального футболиста в киевском «Динамо» в 1993 году. В 99-м форвард перешёл в «Милан», а в 2006-м — в «Челси». В 2008 году Шевченко вернулся в «Милан», где провёл один сезон на правах аренды. Последней командой украинца стало киевское «Динамо» (2009-2012).
Шевченко – кумир. Был великим игроком, теперь построил очень стильную сборную
Украина может стать одним из открытий чемпионата Европы — 2020.
- 15 сентября 2019
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38
-
09:33
-
09:18
-
09:18
-
08:54
-
08:05
-
07:40
-
06:54
-
06:43
-
06:30
-
06:01
-
05:54
-
05:25
-
04:58
-
04:55
-
04:28
-
04:00
-
03:54
-
03:37
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:00
-
01:47
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:18
-
00:08
Партнерский контент