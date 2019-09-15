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Шевченко: не согласен, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой

Шевченко: не согласен, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой
Футбол / Англия 0

Бывший футболист Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, поделился мнением о своём переходе из «Милана» в лондонский «Челси» в 2006 году.

«Согласен ли я с мнением, что мой переход из «Милана» в «Челси» был ошибкой? Ни в коем случае. Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Всё как должно было происходить, так и произошло», — приводят слова Шевченко «Вести.ua».

Андрей начал карьеру профессионального футболиста в киевском «Динамо» в 1993 году. В 99-м форвард перешёл в «Милан», а в 2006-м — в «Челси». В 2008 году Шевченко вернулся в «Милан», где провёл один сезон на правах аренды. Последней командой украинца стало киевское «Динамо» (2009-2012).

Шевченко – кумир. Был великим игроком, теперь построил очень стильную сборную
Украина может стать одним из открытий чемпионата Европы — 2020.
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