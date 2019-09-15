«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А
Вчера, 14 сентября, туринский «Ювентус» сыграл вничью в выездном матче 3-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:0).
После победы миланского «Интера» в домашней встрече с «Удинезе» (1:0) команда Маурицио Сарри уступила лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии и теперь занимает второе место.
«Ювентус» не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года.
В 4-м туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Матч состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» 21 сентября, начало — в 19:00 мск.
«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд (2012—2019).
Сарри: «Ювентус» хорошо справился, чтобы заработать одно очко
- 15 сентября 2019
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38
-
09:33
-
09:18
-
09:18
-
08:54
-
08:05
-
07:40
-
06:54
-
06:43
-
06:30
-
06:01
-
05:54
-
05:25
-
04:58
-
04:55
-
04:28
-
04:00
-
03:54
-
03:37
-
02:59
-
02:53
-
02:44
-
02:00
-
01:47
-
01:16
-
01:00
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:18
-
00:08
Партнерский контент