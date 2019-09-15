«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А

Вчера, 14 сентября, туринский «Ювентус» сыграл вничью в выездном матче 3-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (0:0).

После победы миланского «Интера» в домашней встрече с «Удинезе» (1:0) команда Маурицио Сарри уступила лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии и теперь занимает второе место.

«Ювентус» не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года.

В 4-м туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Матч состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» 21 сентября, начало — в 19:00 мск.

«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд (2012—2019).