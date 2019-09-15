Сульшер: не похоже, что Магуайр слишком сильно скучал по «Лестеру»!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре центрального защитника команды Гарри Магуайра в домашнем матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0).

Магуайр минувшим летом перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» за € 87 млн.

«Не похоже, что Гарри слишком сильно скучал по «Лестеру»! Он хорошо справился. Всегда был включён в игру и действовал спокойно.

Магуайр провёл выдающийся матч. Джейми Варди не был слишком опасен, а такое не часто скажешь. Гарри и Виктор Линделёф сыграли очень хорошо.

Не думаю, что Магуайра беспокоит свист болельщиков «Лестера». Именно так нужно играть и тренироваться», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 8 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.