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Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Оливер

Матч «Лион» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит Оливер
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригады арбитров, которые будут работать на первых матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Матч команд группы G «Лион» — «Зенит» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртые рефери — Андре Марринер.

На игре команд группы F «Интер» — «Славия» будет работать бригада судей из Франции во главе с Рюдди Бюке. Помогут ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. За VAR будут отвечать Франсуа Летесье и его ассистент Бенуа Мийо. Четвёртый рефери — Амори Дельрю.

Матч команд группы Н «Челси» — «Валенсия» обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. За VAR будут отвечать Мете Калкаван и его помощник Али Палабыйык. Четвёртый арбитр — Хюсейин Гечек.

Все матчи состоятся во вторник, 17 сентября.

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