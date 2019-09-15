Бускетс: сравнивать Стерлинга с Месси — это слишком

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга не стоит сравнивать с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Стерлинг — отличный игрок, с большим потенциалом, но сравнивать его с Месси — это слишком. Кроме того, это не очень хорошо для Рахима.

Они оба играют очень большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии», — приводит слова Бускетса Mirror.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 8 матчах за «Манчестер Сити» и национальную команду Англии.

Рахим перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в середине июля 2015 года. Сумма трансфера составила € 63,7 млн.

Статистика игроков английской Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».