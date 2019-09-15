Бускетс: сравнивать Стерлинга с Месси — это слишком
Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга не стоит сравнивать с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Стерлинг — отличный игрок, с большим потенциалом, но сравнивать его с Месси — это слишком. Кроме того, это не очень хорошо для Рахима.
Они оба играют очень большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии», — приводит слова Бускетса Mirror.
В нынешнем сезоне Стерлинг забил 8 мячей в 8 матчах за «Манчестер Сити» и национальную команду Англии.
Рахим перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в середине июля 2015 года. Сумма трансфера составила € 63,7 млн.
Статистика игроков английской Премьер-лиги доступна на «Чемпионате».
Гвардиола: Стерлинга нельзя сравнивать с Месси и Роналду
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