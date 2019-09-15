Гогуа: если будет шанс забить «Тамбову», воспользуюсь им, но праздновать не буду

Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».



«Конечно, хочется хорошо сыграть против бывшей команды. Но в любом матче я отдаю все силы и стараюсь проявить себя хорошо. Если будет шанс забить, я им воспользуюсь, но праздновать не буду. Знаю, как играет „Тамбов“, но не концентрируюсь на этом. Главное — как мы сыграем», — приводит слова Гогуа пресс-служба ЦСКА.



Напомним, ранее Гогуа выступал в составе «Тамбова». Он присоединился к тамбовской команде 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В конце августа 2019 года 25-летний игрок подписал с «армейским» клубом контракт сроком на четыре года.

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