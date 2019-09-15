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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не показал отличную игру в матче с «Лестером»

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не показал отличную игру в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

«Давайте не будем обманывать себя — мы не показывали отличную игру. Первые 25 минут были фантастическими, но мы постепенно теряли контроль. В конце нам удалось его вернуть.

Это, вероятно, был первый раз в нынешнем сезоне, если не считать матча с «Челси», когда нам приходилось защищаться всей командой в течение более длительных отрезков. Рад, что нам удалось не пропустить.

«МЮ» отлично оборонялся. Конечно, мы хотим играть лучше, больше контролировать мяч, доминировать, но иногда тебе противостоит команда, которая способна доставить проблем. Думаю, мы хорошо справились», — цитирует Сульшера Sky Sports.

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