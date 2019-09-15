Фантастический гол Захави рабоной на 90-й минуте матча чемпионата Китая. Видео

В матче 24-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» принимал «Тяньцзинь Цюанцзянь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Дублем в этой встрече отметился израильский нападающий «Гуанчжоу Фули» Эран Захави. На последней минуте основного времени встречи форвард забил победный гол эффектным ударом рабоной.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Захави перешёл в «Гуанчжоу Фули» из «Маккаби» в 2016 году. В текущем сезоне 32-летний израильский нападающий принял участие в 21 матче чемпионата Китая, забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Гуанчжоу Фули» набрал 29 очков в 24 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. Лидером соревнований на данный момент является «Гуанчжоу Эвергранд», набравший 59 очков в 24 матчах.