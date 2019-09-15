Разгромная победа дортмундской «Боруссии» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс. На 83-й минуте защитник Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. В конце встречи Ройс оформил дубль.
В другом матче тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Центральштадион» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 15 сентября 2019
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