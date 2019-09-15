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Кикнадзе: Ан. Миранчук с «Байером» точно не сыграет, Хёведес — под вопросом

Кикнадзе: Ан. Миранчук с «Байером» точно не сыграет, Хёведес — под вопросом
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о физическом состоянии полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хёведеса, которые получили повреждения во время матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока неясен, но с «Байером» он точно не сыграет.

У Хёведеса рассечение. Слава богу, без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать. Но он очень хочет выйти на поле», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив» состоится в среду, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Сочи» — «Локомотив»: Ан. Миранчук получил травму в начале матча
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