Родри: «Манчестер Сити» собирается уничтожить «Шахтёр»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, также известный как Родри, подвёл итоги матча АПЛ с «Норвич Сити» (2:3) и поделился ожиданиями от матча с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов.



«Мы провели не лучший матч. Допустили слишком много ошибок, которые лучше не повторять в будущем. Не знаю, доверяют ли нам болельщики, но мы всегда остаёмся командой. Мы должны стать лучшей версией себя.



Обычно, когда проигрываешь в таких матчах, в следующих уничтожаешь соперника. Это мы и собираемся сделать в игре с „Шахтёром“. Тренер уже сказал, что мы не имеем права проигрывать в этой встрече», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити».



Матч «Шахтёр» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.