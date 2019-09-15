Цорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн на встрече с болельщиками опроверг информацию, что главный тренер команды Олег Кононов подал в отставку после поражения со счётом 1:2 в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из Екатеринбурга.
«Олег Георгиевич не подавал в отставку», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата».
Красно-белые, набрав 14 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре московская команда встретится с «Уфой». Матч состоится 20 сентября в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 17:30 мск.
Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в середине ноября 2018 года. Ранее специалист работал главным тренером в тульском «Арсенале», грозненском «Ахмате», «Краснодаре», «Севастополе» и львовских «Карпатах».
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