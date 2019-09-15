«Эспаньол» одержал волевую победу в матче Примеры с «Эйбаром»

В матче 4-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 58-й минуте счёт открыл защитник «Эйбара» Иван Рамис. На 76-й минуте нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра отправил в ворота хозяев ответный мяч. Через 3 минуты полузащитник Эстебан Гранеро вывел гостей вперёд в счёте. В концовке матча главный арбитр удалил защитника «Эспаньола» Налдо, ранее выступавшего в «Краснодаре».
«Эспаньол» набрал 4 очка в 4 матчах и поднялся на 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 4 матчах.
В следующем туре «Эйбар» сыграет с «Леванте», а «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад».
- 15 сентября 2019
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:43
-
14:21
-
14:17
-
14:09
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
12:44
-
12:41
-
12:31
-
12:16
-
12:16
-
11:44
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38
-
09:33
-
09:18
-
09:18
-
08:54
-
08:05
-
07:40
-
06:54
-
06:43