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«Эспаньол» одержал волевую победу в матче Примеры с «Эйбаром»

«Эспаньол» одержал волевую победу в матче Примеры с «Эйбаром»
Футбол / Испания 0

В матче 4-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 58-й минуте счёт открыл защитник «Эйбара» Иван Рамис. На 76-й минуте нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра отправил в ворота хозяев ответный мяч. Через 3 минуты полузащитник Эстебан Гранеро вывел гостей вперёд в счёте. В концовке матча главный арбитр удалил защитника «Эспаньола» Налдо, ранее выступавшего в «Краснодаре».

«Эспаньол» набрал 4 очка в 4 матчах и поднялся на 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 4 матчах.

В следующем туре «Эйбар» сыграет с «Леванте», а «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад».

Испания - Примера. 4-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Рамис – 58'   1:1 Феррейра – 76'   1:2 Гранеро – 79'
Удаления: нет / Налдо – 90+1'
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