«Эспаньол» одержал волевую победу в матче Примеры с «Эйбаром»

В матче 4-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 58-й минуте счёт открыл защитник «Эйбара» Иван Рамис. На 76-й минуте нападающий «Эспаньола» Факундо Феррейра отправил в ворота хозяев ответный мяч. Через 3 минуты полузащитник Эстебан Гранеро вывел гостей вперёд в счёте. В концовке матча главный арбитр удалил защитника «Эспаньола» Налдо, ранее выступавшего в «Краснодаре».



«Эспаньол» набрал 4 очка в 4 матчах и поднялся на 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Атлетико», набравший 9 очков в 4 матчах.



В следующем туре «Эйбар» сыграет с «Леванте», а «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад».