Гол на 95-й минуте принёс «Аталанте» победу в матче с «Дженоа»

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнял счёт, реализовав удар с 11-метровой отметки. Спустя четыре минуты форвард гостей Дуван Сапата забил победный мяч.
«Аталанта», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (4) — девятое.
В 4-м туре «Дженоа» 20 сентября на выезде встретится с «Кальяри», а «Аталанта» 22 сентября дома сыграет с «Фиорентиной».
Следить за положением команд в турнирной таблице Серии А можно на «Чемпионате».
- 15 сентября 2019
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:57
-
15:53
-
15:29
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:43
-
14:21
-
14:17
-
14:09
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
12:44
-
12:41
-
12:31
-
12:16
-
12:16
-
11:44
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38