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Гол на 95-й минуте принёс «Аталанте» победу в матче с «Дженоа»

Гол на 95-й минуте принёс «Аталанте» победу в матче с «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнял счёт, реализовав удар с 11-метровой отметки. Спустя четыре минуты форвард гостей Дуван Сапата забил победный мяч.

«Аталанта», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (4) — девятое.

В 4-м туре «Дженоа» 20 сентября на выезде встретится с «Кальяри», а «Аталанта» 22 сентября дома сыграет с «Фиорентиной».

Следить за положением команд в турнирной таблице Серии А можно на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Мурьель – 64' (пен)   1:1 Кришито – 90+1' (пен)   1:2 Сапата – 90+5'
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