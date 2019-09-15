Гол на 95-й минуте принёс «Аталанте» победу в матче с «Дженоа»

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Аталанту». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, реализовавший пенальти в середине второго тайма. На 91-й минуте защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнял счёт, реализовав удар с 11-метровой отметки. Спустя четыре минуты форвард гостей Дуван Сапата забил победный мяч.

«Аталанта», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (4) — девятое.

В 4-м туре «Дженоа» 20 сентября на выезде встретится с «Кальяри», а «Аталанта» 22 сентября дома сыграет с «Фиорентиной».

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