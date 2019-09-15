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Перес: игроки «Реала» заслуживают любовь и уважение

Перес: игроки «Реала» заслуживают любовь и уважение
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о команде.

«Прошлый сезон получился не таким, каким хотели. Нужно понимать, что эта команда выиграла всё, но мы действительно испытывали недостаток в интенсивности, необходимой для поддержания нашего уровня.

Не сомневаюсь, что мы это изменим. Нужно внести необходимые изменения, и наша задача — продолжать побеждать в усложняющейся и конкурентной ситуации. Мы должны снова быть голодны до побед.

Мы приложили немало усилий, чтобы создать команду победителей. 23 сентября состоится церемония вручения наград ФИФА. Девять наших игроков номинированы на попадание в команду года.

В «Реале» выступают футболисты, которые многое выиграли, которые выиграли всё. Они заслуживают нашей любви и уважения», — приводит слова Переса Marca.

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