Перес: игроки «Реала» заслуживают любовь и уважение

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о команде.
«Прошлый сезон получился не таким, каким хотели. Нужно понимать, что эта команда выиграла всё, но мы действительно испытывали недостаток в интенсивности, необходимой для поддержания нашего уровня.
Не сомневаюсь, что мы это изменим. Нужно внести необходимые изменения, и наша задача — продолжать побеждать в усложняющейся и конкурентной ситуации. Мы должны снова быть голодны до побед.
Мы приложили немало усилий, чтобы создать команду победителей. 23 сентября состоится церемония вручения наград ФИФА. Девять наших игроков номинированы на попадание в команду года.
В «Реале» выступают футболисты, которые многое выиграли, которые выиграли всё. Они заслуживают нашей любви и уважения», — приводит слова Переса Marca.
- 15 сентября 2019
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:57
-
15:53
-
15:29
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:43
-
14:21
-
14:17
-
14:09
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
12:44
-
12:41
-
12:31
-
12:16
-
12:16
-
11:44
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:28
-
10:26
-
10:02
-
09:58
-
09:38