«Динамо» разгромило «Уфу» в матче молодёжного первенства — 6:0

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
Голами в составе московской команды отметились полузащитник Илья Гоманюк, забивший два гола, и хавбек Игорь Школик, оформивший хет-трик. Также гол в свои ворота забил защитник молодёжной команды «Уфы» Альберт Гильманшин.
В другом матче тура «Краснодар» принимал самарские «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Также по ходу встречи главный арбитр удалил двух игроков краснодарского клуба — полузащитник Богдан Рейхмен покинул поле на 40-й минуте, а защитник Вячеслав Литвинов был удалён на 58-й минуте.
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