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«Динамо» разгромило «Уфу» в матче молодёжного первенства — 6:0

«Динамо» разгромило «Уфу» в матче молодёжного первенства — 6:0
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

Голами в составе московской команды отметились полузащитник Илья Гоманюк, забивший два гола, и хавбек Игорь Школик, оформивший хет-трик. Также гол в свои ворота забил защитник молодёжной команды «Уфы» Альберт Гильманшин.

В другом матче тура «Краснодар» принимал самарские «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Также по ходу встречи главный арбитр удалил двух игроков краснодарского клуба — полузащитник Богдан Рейхмен покинул поле на 40-й минуте, а защитник Вячеслав Литвинов был удалён на 58-й минуте.

Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
6 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Гоманюк – 20'   2:0 Гоманюк – 35'   3:0 Школик – 40'   4:0 Школик – 64'   5:0 Гильманшин – 83' (автогол)   6:0 Школик – 90'
Россия - Молодёжное первенство. 9-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 3
Крылья Советов-мол.
Самара
0:1 Тюрин – 38'   1:1 Пивоваров – 43'   1:2 Евинов – 59' (пен)   1:3 Шерстнев – 90'
Удаления: Рейхмен – 40', Литвинов – 58' / нет
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