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Докампо: у «Рубина» не было времени на камбэк в матче с «Оренбургом»

Докампо: у «Рубина» не было времени на камбэк в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Мы начали игру хорошо, у нас было преимущество во владении мячом, но не смогли воплотить его в гол. Второй тайм начал активнее уже соперник, вследствие этого они забили гол. Хорошо, что мы отыгрались очень быстро. Но в конце мы пропустили с пенальти. Счёт стал 2:1, времени на камбэк уже не было», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина» на официальном сайте клуба.

«Рубин», набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — 13-е.

Посмотреть календарь матчей российского первенства можно на «Чемпионате».

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