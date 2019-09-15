Победный гол Кулишева с пенальти — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Рубин»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш открыл счёт. Через 4 минуты хавбек «Рубина» Евгений Башкиров отправил в ворота хозяев ответный мяч. Н 89-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота казанской команды, который успешно исполнил полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев.

Видео можно посмотреть на канале «Матч Премьер» в Rutube.



«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 20 очков в 9 матчах.