Быстров: объясните, что происходит. Объявите, что «Спартак» борется за 7-е место

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал капитана красно-белых Георгия Джикию.
«Если капитан команды выходит и предъявляет претензии атакующим футболистам, переходя на личности, значит, нет команды. Обычно такие ситуации случаются за закрытыми дверьми. Если бы мне такое сказали, было бы неприятно. Джикия — опытный футболист, капитан. Наверное, он погорячился. Джикия тоже ошибается, защита «Спартака» действует не намного лучше атаки. Лучше бы они стали одной командой, а не атакующими или обороняющимися. Да, Джикия — боец, он заводит трибуны, но на игре это никак не сказывается.
Тренер должен искать командные связи. Если на 70-й минуте твоя команда проигрывает, а ты меняешь защитника на защитника, значит, тебя всё устраивает. Объясните, что происходит. Объявите во всеуслышание, что «Спартак» борется за седьмое место", — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
- 15 сентября 2019
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