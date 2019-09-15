Ловчев: у «Спартака» нет никакой игры, уже не верю в Кононова

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о выступлениях красно-белых в текущем сезоне.

«Уже не верю в Кононова. У нас тоже были неудачные игры. Видно, что какие-то футболисты недовольны другими, но это неправильно. Тренер должен управлять командой в такой ситуации. Как тренер, я бы обязательно указал на ошибки Джикии. У «Спартака» нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке. Футболиста можно встроить в игру, но никакой игры нет, нет прогресса. «Спартак» не должен играть так, как он играет сейчас», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 6-е место. В 9 матчах команда Олега Кононова набрала 14 очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Уфой» (20 сентября).