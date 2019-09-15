Рамос испытывает мышечные проблемы
У защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса возник дискомфорт с мышцей, сообщает Marca.
По данным источника, проблемы с камбаловидной мышцей появились у футболиста во время матча 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:2). У Рамоса нет травмы, но пока неизвестно, когда он сможет вернуться в строй.
Рамос в любом случае пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (18 сентября), так как отбывает дисквалификацию за умышленное получение жёлтой карточки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.
На сегодня участие Рамоса в матче 5-го тура Примеры с «Севильей» (22 сентября) остаётся под вопросом. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 4 матча в чемпионате Испании.
Модрич получил мышечную травму
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