Источник: матч кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдёт в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Согласно информации источника, ранее существовала вероятность, что встреча может быть перенесена в другой город из-за неготовности местных правоохранительных органов гарантировать безопасность во время проведения матча. В то же время руководство «КАМАЗа» обещало сделать всё, чтобы этот перенос не состоялся.
В настоящее время правоохранительные органы и власти города работают над тем, чтобы матч состоялся именно в Набережных Челнах. Вероятность переноса встречи в другой город близка к нулю.
Матч между «КАМАЗом» и «Спартаком» состоится 25 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:30 мск.
Объявлено время начала матчей 1/16 финала Кубка России
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