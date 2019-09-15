«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа получил травму и был заменён
Ивуарийский защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа получил травму в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм).
Гогуа потянул заднюю поверхность бедра в начале второй половины встречи. Вместо него на поле на 48-й минуте вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.
В ближайшее время Гогуа пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
Встреча «Тамбов» — ЦСКА проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также доступна платная видеотрансляция матча.
ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.
«Тамбов» — ЦСКА: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
- 15 сентября 2019
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:34
-
17:23
-
17:13
-
17:11
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:57
-
15:53
-
15:29
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:43
-
14:21
-
14:17
-
14:09
-
13:39
-
13:37
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
12:44
-
12:41
-
12:31
Партнерский контент