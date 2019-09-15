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«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа получил травму и был заменён

«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа получил травму и был заменён
Футбол / РПЛ 0

Ивуарийский защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа получил травму в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм).

Гогуа потянул заднюю поверхность бедра в начале второй половины встречи. Вместо него на поле на 48-й минуте вышел хорватский защитник Звонимир Шарлия.

В ближайшее время Гогуа пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

Встреча «Тамбов» — ЦСКА проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Также доступна платная видеотрансляция матча.

ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.

«Тамбов» — ЦСКА: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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