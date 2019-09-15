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Обляков пропустит матч с «Краснодаром»

Обляков пропустит матч с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропустит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек.

Под занавес первого тайма матча 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» 21-летний хавбек получил предупреждение за срыв опасной атаки. Жёлтая карточка оказалась для игрока «армейцев» четвёртой в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

Матч «Тамбов» проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступают Алексей Воронцов из Ярославля и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

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