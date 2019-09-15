Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Болонья» одержала волевую победу над «Брешией» со счётом 4:3

«Болонья» одержала волевую победу над «Брешией» со счётом 4:3
Футбол / Италия 0

«Болонья» обыграла «Брешию» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Марио Ригамонти» в городе Брешия. Итоговый счёт матча — 4:3.

Хозяева уже к 19-й минуте выигрывали со счётом 2:0 благодаря дублю Альфредо Доннаруммы. На 36-й минуте Маттья Бани один гол отыграл. Однако через 6 минут Андреа Кистана забил третий мяч в ворота «Болоньи».

Тем не менее после перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Результативными ударами в их составе отметились Родриго Паласио, Стефано Денсвил и Риккардо Орсолини.

В параллельных матчах «Кальяри» в гостях обыграл «Парму» со счётом 3:1, а СПАЛ уже в компенсированное арбитром время вырвал победу во встрече с «Лацио» (2:1).

Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
3 : 4
Болонья
Болонья
1:0 Доннарумма – 10'   2:0 Доннарумма – 19'   2:1 Бани – 36'   3:1 Кистана – 42'   3:2 Паласио – 56'   3:3 Денсвил – 60'   3:4 Орсолини – 80'
Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Кальяри
Кальяри
0:1 Чеппители – 23'   0:2 Чеппители – 39'   1:2 Барилла – 58'   1:3 Симеоне – 77'
Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 17' (пен)   1:1 Петанья – 63'   2:1 Куртич – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент