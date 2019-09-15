«Болонья» одержала волевую победу над «Брешией» со счётом 4:3
«Болонья» обыграла «Брешию» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Марио Ригамонти» в городе Брешия. Итоговый счёт матча — 4:3.
Хозяева уже к 19-й минуте выигрывали со счётом 2:0 благодаря дублю Альфредо Доннаруммы. На 36-й минуте Маттья Бани один гол отыграл. Однако через 6 минут Андреа Кистана забил третий мяч в ворота «Болоньи».
Тем не менее после перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Результативными ударами в их составе отметились Родриго Паласио, Стефано Денсвил и Риккардо Орсолини.
В параллельных матчах «Кальяри» в гостях обыграл «Парму» со счётом 3:1, а СПАЛ уже в компенсированное арбитром время вырвал победу во встрече с «Лацио» (2:1).
Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
3 : 4
Болонья
Болонья
1:0 Доннарумма – 10' 2:0 Доннарумма – 19' 2:1 Бани – 36' 3:1 Кистана – 42' 3:2 Паласио – 56' 3:3 Денсвил – 60' 3:4 Орсолини – 80'
Италия - Серия А. 3-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 3
Кальяри
Кальяри
0:1 Чеппители – 23' 0:2 Чеппители – 39' 1:2 Барилла – 58' 1:3 Симеоне – 77'
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