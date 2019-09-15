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«Краснодар» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Антон, Смирнов, Гынсарь, Радонич.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

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