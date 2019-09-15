«Локомотив» опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал информацию по травмам полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хёведеса.
«В результате столкновения с футболистом «Сочи» Бенедикт Хёведес получил серьёзное рассечение в области глаза. Сразу после игры в раздевалке врач команды Никита Карлицкий наложил нашему защитнику более десяти швов. Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с «Байером-04», однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча.
Антон Миранчук получил травму стопы. В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с «Байером-04» Антон полетит вместе с командой", — сказано в заявлении московского клуба.
- 15 сентября 2019
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