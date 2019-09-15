«Хоффенхайм» потерпел разгром от «Фрайбурга» в матче Бундеслиги

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена». Обслуживал матч арбитр Гвидо Винкманн.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Кристиан Гюнтер, которому ассистировал Доминик Хайнц. На 38-й минуте преимущество гостей увеличил Янин Хаберер с передачи Мике Франца. Во 2-м тайме счёт до крупного довёл Нильс Петерсен. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Гюнтер.
«Фрайбург», набрав 9 очков, вышел на третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующего «РБ Лейпциг» составляет 1 очко. «Хоффенхайм» (4) — на 13-м месте в таблице.
В 5-м туре «Фрайбург» дома сыграет с «Аугсбургом» (21 сентября). «Хоффенхайму» предстоит гостевая игра с «Вольфсбургом» (23 сентября).
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