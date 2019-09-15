Магнуссон не сыграет с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон пропустит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек.

26-летний игрок получил предупреждение уже в самом конце матча 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0). Жёлтая карточка оказалась для футболиста «армейцев» четвёртой в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА поднялся на 2-е место. В активе «армейцев» 19 очков. «Краснодар», набрав 17 очков и имея матч в запасе, занимает 4-е место. Лидирует «Зенит» (20).

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 августа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.