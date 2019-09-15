Магнуссон не сыграет с «Краснодаром»
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон пропустит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек.
26-летний игрок получил предупреждение уже в самом конце матча 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:0). Жёлтая карточка оказалась для футболиста «армейцев» четвёртой в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА поднялся на 2-е место. В активе «армейцев» 19 очков. «Краснодар», набрав 17 очков и имея матч в запасе, занимает 4-е место. Лидирует «Зенит» (20).
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 августа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.
Обляков пропустит матч с «Краснодаром»
- 15 сентября 2019
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:14
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:46
-
18:43
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:34
-
17:23
-
17:13
-
17:11
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:57
Партнерский контент