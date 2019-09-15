«Нант» обыграл «Реймс» и вышел на 3-е место в Лиге 1

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Нант» обыграл «Реймс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Луи Фонтено». Обслуживал матч арбитр Вилли Делажо. В качестве его ассистентов выступили Филипп Жеанн и Мехди Рахмуни.
Единственный гол был забит на 69-й минуте. Автором гола стал сенегальский нападающий «Нанта» Калифа Кулибали.
«Нант», набрав 10 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет два очка. «Реймс» (7) — на 9-м месте.
В 6-м туре «Нант» на выезде сыграет со «Страсбургом». Матч состоится 20 сентября. «Реймсу» предстоит домашняя игра с «Монако» (21 сентября). С полным календарём матчей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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