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«Нант» обыграл «Реймс» и вышел на 3-е место в Лиге 1

«Нант» обыграл «Реймс» и вышел на 3-е место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Нант» обыграл «Реймс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Луи Фонтено». Обслуживал матч арбитр Вилли Делажо. В качестве его ассистентов выступили Филипп Жеанн и Мехди Рахмуни.

Единственный гол был забит на 69-й минуте. Автором гола стал сенегальский нападающий «Нанта» Калифа Кулибали.

«Нант», набрав 10 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет два очка. «Реймс» (7) — на 9-м месте.

В 6-м туре «Нант» на выезде сыграет со «Страсбургом». Матч состоится 20 сентября. «Реймсу» предстоит домашняя игра с «Монако» (21 сентября). С полным календарём матчей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 5-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Кулибали – 69'
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