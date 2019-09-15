Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно занимает последнее место в РПЛ

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).



«Тамбов» — очень серьёзный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте, — незаслуженный результат. Они нам доставили много хлопот. Во втором тайме приходилось терпеть, и в конце удалось склонить чашу весов в нашу пользу.

Пауза на матчи сборных? Практика игроков в национальных сборных помогает командам. Я вернулся из сборной свежим и выплеснул всю энергию на поле за ЦСКА", — сказал Магнуссон в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (20).