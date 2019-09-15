Магнуссон: «Тамбов» незаслуженно занимает последнее место в РПЛ
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«Тамбов» — очень серьёзный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте, — незаслуженный результат. Они нам доставили много хлопот. Во втором тайме приходилось терпеть, и в конце удалось склонить чашу весов в нашу пользу.
Пауза на матчи сборных? Практика игроков в национальных сборных помогает командам. Я вернулся из сборной свежим и выплеснул всю энергию на поле за ЦСКА", — сказал Магнуссон в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (20).
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона
- 15 сентября 2019
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:14
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:46
-
18:43
-
18:24
-
18:16
-
18:06
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:34
-
17:23
-
17:13
-
17:11
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
15:57
Партнерский контент