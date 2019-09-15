Обамеянг после паса Колашинаца открыл счёт в матче «Уотфорд» — «Арсенал». Видео

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Арсенал» забит первый мяч. На 21-й минуте отличился нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард получил пас от Зеада Колашинаца и с разворота отправил мяч в сетку.

Видео эпизода доступно на «Чемпионате».



В уже сыгранных встречах 5-го тура «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1, «Манчестер Юнайтед» с минимальным преимуществом победил «Лестер Сити» — 1:0, «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2, «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1, «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. «Манчестер Сити» сенсационно уступил на выезде «Норвич Сити» со счётом 2:3. А «Борнмут» дома уверенно переиграл «Эвертон» — 3:1.



Завершится пятый тур 16 сентября матчем «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».