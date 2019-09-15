Киевское «Динамо» проиграло «Десне», продлив безвыигрышную серию до 6 матчей

В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло черниговской «Десне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский.
Счёт был открыт на 40-й минуте. Автором гола стал Владислав Калитвинцев, которому ассистировал Егор Картушов. В начале второго тайма равновесие восстановил Артём Беседин. Однако вскоре гостей вновь вывел вперёд Александр Филиппов с передачи Калитвинцева.
Таким образом, безвыигрышная серия «Динамо» достигла шести матчей. Ранее киевляне в УПЛ уступили «Шахтёру» (1:2), а также сыграли вничью с «Олимпиком» (1:1) и «Зарёй» (2:2). Кроме того, «Динамо» не сумело пройти «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов (0:1, 3:3).
«Десна», набрав 14 очков, поднялась на 2-е место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» (8) — на 5-м месте.
- 15 сентября 2019
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