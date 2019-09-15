Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Киевское «Динамо» проиграло «Десне», продлив безвыигрышную серию до 6 матчей

Киевское «Динамо» проиграло «Десне», продлив безвыигрышную серию до 6 матчей
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» проиграло черниговской «Десне» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский.

Счёт был открыт на 40-й минуте. Автором гола стал Владислав Калитвинцев, которому ассистировал Егор Картушов. В начале второго тайма равновесие восстановил Артём Беседин. Однако вскоре гостей вновь вывел вперёд Александр Филиппов с передачи Калитвинцева.

Таким образом, безвыигрышная серия «Динамо» достигла шести матчей. Ранее киевляне в УПЛ уступили «Шахтёру» (1:2), а также сыграли вничью с «Олимпиком» (1:1) и «Зарёй» (2:2). Кроме того, «Динамо» не сумело пройти «Брюгге» в квалификации Лиги чемпионов (0:1, 3:3).

«Десна», набрав 14 очков, поднялась на 2-е место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» (8) — на 5-м месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 7-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 2
Десна
Чернигов
0:1 Калитвинцев – 40'   1:1 Беседин – 49'   1:2 Филиппов – 56'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент