Гончаренко: довольны победой, ложка дёгтя – травмы и дисквалификации

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

«В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путём замен удалось ещё взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идём вперёд. Ложка дёгтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс «Тамбов» проиграл лидерам с небольшим счётом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то всё сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке", — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.