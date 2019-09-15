Григорян — о матче с ЦСКА: не уверен, что буду пересматривать это

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян эмоционально прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Я не увидел, в чём игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно», — приводятся слова Григоряна в «твиттере» комментатора матча Михаила Моссаковского.

На 66-й минуте счёт мог открыть Фёдор Чалов, но форвард ЦСКА не реализовал пенальти. Вскоре «Тамбов» остался вдесятером. Валерий Чуперка в течение нескольких секунд получил две жёлтые карточки и был удалён. Счёт на 84-й минуте открыл Кристиян Бистрович. В компенсированное время преимущество ЦСКА увеличил Хёрдур Магнуссон.

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.