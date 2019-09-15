Семак: для сборной плохо, что у нас почти никто не играет в Европе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о сборной России.
«Нужно отдать должное и Черчесову, и всей сборной, что после жесточайшей критики перед чемпионатом мира всё-таки продолжали гнуть свою линию. Это успешное выступление дало толчок популярности футбола. И болельщики повернулись к команде, и сейчас сборная играет хорошо.
Естественно, есть и свои проблемы. На мой взгляд, плохо и для тренерского штаба, и для сборной, что у нас почти никто не играет в Европе, что наши футболисты там не востребованы. Это говорит прежде всего о качестве, об индивидуальных характеристиках футболистов. Плюс о финансовых условиях — для многих игроков просто нет смысла уезжать в Европу и получать там гораздо меньше, чем в России. Это следствие лимита", — цитирует Семака «Российская газета».
- 15 сентября 2019
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